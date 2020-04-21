شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في الفلبين إلى 437 شخصا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:24 مساءً, 21 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة الفلبينية تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 140 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وقالت في نشرة اليوم إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 437 شخصاً، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 6599 حالةً لكن 41 مريضاً آخرين تعافوا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 654 حالةً.

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