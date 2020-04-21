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بالأرقام.. آخر احصائية لضحايا كورونا حول العالم

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تسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.
وتوفي 170 ألفا و566 شخصا في العالم (من أصل 2,483,086 حالة إصابة)، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا (1,215,424 حالة) القارة الأكثر تضررا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114)، وإسبانيا (21 ألفا و282)، وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).

 

وتجاوزت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس المستجد في العالم، اليوم الثلاثاء، حاجز 2.5 مليون حالة.

وسجلت في العالم، 2501898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي يتسبب بمرض "COVID-19"، بما في ذلك 171735 وفاة (6.86%) و658561 حالة شفاء (26.3%).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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