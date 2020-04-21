بالأرقام.. آخر احصائية لضحايا كورونا حول العالم

تسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.
وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114)، وإسبانيا (21 ألفا و282)، وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).
وسجلت في العالم، 2501898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد الذي يتسبب بمرض "COVID-19"، بما في ذلك 171735 وفاة (6.86%) و658561 حالة شفاء (26.3%).
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