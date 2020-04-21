شاهد.. غواص يخوض مواجهة خطيرة مع قرش مفترس

ورصدت مجموعة من الصور، نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، مواجهة خطيرة بين أحد الغواصين وقرش هائج، كان على وشك التهامه.وتقول الصحيفة إن الغواص المحترف خاض مغامرة للحصول على صور متميزة للطبيعة تحت الماء في مناطق انتشار القرش، مشيرة إلى أنه التقط صور مذهلة من أمام أسنان القرش، الذي أوشك على الفتك به.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المغامرة جرت على إحدى شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، لرصد حياة القروش تحت الماء"، مشيرة إلى أن المصور وضع مقدمة رأسه على رأس القرش خلال التقاط بعض الصور.