تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل ١١ حالة إصابة بفيروس كورونا في في محافظة البصرة". وأضاف أن "أربع حالات تماثلت للشفاء، فيما بقي 135 مصاباً قيد العلاج".



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