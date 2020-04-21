الاعلامية زينب ربيع تواجه الاشاعات وتعلن استمرارها بالعمل مع السومرية

نفت الاعلامية زينب ربيع عبر حسابها على تويتر انضمامها الى محطة تلفزيونية غير السومرية لتقديم برنامج خلال شهر رمضان المبارك. كما نفت في تغريدة أخرى تصريح نُسب لها على أنها متاحة للعمل في أي محطة تلفزيونية تدفع أكثر في الوقت الراهن.

وفي التفاصيل تم نشر تغريدة مزيفة نُسبت لربيع تُخبر فيها جمهورها أنه "... تم العقد مع قناة utv التابعة للأستاذ سرمد خميس الخنجر انتظروني في رمضان" ونفتها على الفور قائلةً: عملي مستمر في بيتي الثاني قناة السومرية وحين أقرر أن أترك العمل أعدكم بتسجيل فيديو صوت وصورة حتى لا يصدق البعض منكم أي كلام مغلوط" وأرفقته بهاشتاك #تغريدة_مزيفة .

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وفي خبرٍ منفصل تم نشر تغريدة مزيفة أخرى أيضاً نُسبت لزينب ربيع جاء فيها: "أنا اعلامية اعمل في قناة فضائية أتكلم بما تمليه علي سياسة القناة ... وأعمل مع من يدفع أكثر وهذا من حفي. وفي أي وقت أنا متاحة للعمل وفقاً لذلك ... ويمكن استغلالي هذه الفترة وفقاً لمن يدفع أكثر." وجاء رد ربيع بنفي هذه المعلومات مغرّدةً: "لا أعتب على قليلي الأدب وضعاف النفوس .. اعتب على المثقفين الذي يتعاطون مع التفاهات بجدية و تنطلي عليهم اي الترهات."



ويهم قناة السومرية أن توضح أن الاعلامية وينب ربيع لا زالت تنتمي الى أسرتها وتفتخر بمهنيتها وطريقة عملها وأسلوبها الراقي في التعامل مع الإشاعات التي تطالها أو تطال القناة.