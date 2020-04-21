القبض على خمسة إرهابيين في القائم غربي الانبار

وقالت الخلية في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من لواء المشاة الآلي الثلاثين بفرقة المشاة الآلية الثامنة تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ إرهاب".

واوضحت أن عملية القبض جاءت حسب معلومات استخبارية بالتعاون مع قسم استخبارت ومكافحة إرهاب القائم ، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا وتسليمهم إلى الجهات المختصة .

