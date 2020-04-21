نائب يدعو الكاظمي لتضمين المنهاج الحكومي مادة تلزمه ووزراءه بعدم الترشح للانتخابات

دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى تضمين برنامجه الحكومي مادة ملزمة له ولكابينته الوزارية بعدم الترشح للانتخابات المقبلة وعدم دعم او تبني اي قائمة انتخابية، مؤكداً ضرورة التصويت على تلك المادة في جلسة منح الثقة.

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الجميع متفق على اهمية ان تكون الانتخابات المقبلة معبرة بشكل كامل عن ارادة الجماهير، وهنالك مخاوف من تكرار التجارب السابقة في استغلال المال العام والمنصب كدعاية انتخابية لمن تصدوا لمناصب تنفيذية بالحكومات السابقة"، مبينا ان "الوضع اليوم تغير والشعب قال كلمته والمرجعية اكدت على ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة والبعيدة كل البعد عن التزوير او المحسوبية وايصال صوت المواطن بشكل واضح وشفاف دون تلاعب".



واضاف عليوي، ان "الاتفاقات التي حصلت بين القوى السياسية على ترشيح شخصية تتعهد بعدم الترشح للانتخابات السابقة، وهو ماتم الاتفاق عليه مع المكلفين السابقين، وايضا نعود اليوم لمطالبة المكلف الجديد بتضمين مادة ملزمة له ولوزراء حكومته بعدم الترشح للانتخابات المقبلة او تشكيل كتلة سياسية او دعم كتلة او حزب في الانتخابات باي شكل من الاشكال وان يكون دور الحكومة الحالية التهيئة للانتخابات وتوفير الاجواء المناسبة لاجراءها فقط دون اي دور اخر تنافسي فيها"، مشددا على "اهمية ان يتم التصويت على تلك التعهدات داخل قبة البرلمان وضمن جلسة منح الثقة دون اي مجاملة او تماهل او تسويف لهذا المطلب الشعبي".