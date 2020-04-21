الفلبين تسجل تسع حالات وفاة جديدة و140 إصابة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة إصابة جديدة بالمرض. وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 437 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 6599 حالة لكن 41 مريضا آخرين تعافوا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 654 حالة.

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