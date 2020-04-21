سنغافورة: تسجيل 1111 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 9125

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1111 إصابة جديدة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في المدينة الدولة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في سنغافورة إلى 9125، بزيادة قدرها تسعة أمثال مقارنة بمطلع شهر نيسان/أبريل الجاري.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، باستثناء 20 فقط، تخص أجانب من حاملي تصاريح العمل، الذين يقيمون في عشرات من أماكن المبيت التي تستضيف مئات الآلاف من المهاجرين من أنحاء شتى من قارة آسيا.

واليوم الثلاثاء هو الثاني على التوالي الذي تسجل فيه سنغافورة أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعدما أعلنت أمس الاثنين تسجيل رقم قياسي وصل إلى 1426 حالة.