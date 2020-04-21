رئيس الوزراء الإيطالي: #إيطاليا تتوقع تخفيف إجراءات الاغلاق ابتداء من 4 مايو المقبل

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رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في منشور على صفحته على موقع فيسبوك إن إيطاليا سوف تعرض خطة هذا الأسبوع لتخفيف إجراءات الاغلاق ابتداء من الرابع من آيار/مايو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كونتي قال إنه وفقا " لتوقع مقبول" سوف يتم تطبيق برنامج مفصل لإعادة تشغيل الاقتصاد ابتداء من الرابع من آيار/مايو المقبل.

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وأوضح كونتي أن مجلس وزرائه يعمل مع عدد من الخبراء لتنسيق ما يطلق عليه" المرحلة الثانية" عندما يتعين على إيطاليا التعايش مع فيروس كورونا.

وذكر كونتي أنه سوف يتم تطبيق الخطة على مستوى عام، ولكنها سوف تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الأقاليم الإيطالية.