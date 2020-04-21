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تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 10 حالات جديدة من الإصابة بفيروس ، مشيرة إلى تسجيل 45 إصابة جديدة.

 

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وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة منها 20 حالة لعمالة وافدة و20 حالة لمخالطين و5 حالات لقادمين ضمن خطة إجلاء المواطنين.

 

وأشارت الوزارة إلى خروج 49 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء جميع الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد.

 

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