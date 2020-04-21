شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة السعودية العليا تدعو إلى تحري هلال رمضان يوم الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت المحكمة_العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس 30 شعبان 1441هـ حسب تقويم أم القرى.



ويحل شهر رمضان هذا العام على العالم العربي والإسلامي في ظل تداعيات تفشي وباء كورونا، حيث لن يتمكن معظم المسلمين من أداء صلاة الترويح في المساجد، بسبب إجراءات الحجر

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