شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل 88 وفاة و 1297 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5297 حالات، بعد تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 84 ألفا و 802 حالة، بعد تسجيل 1297 حالة إصابة جديدة. ووصف حالة 3357 من المصابين بالحرجة. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 60 ألفا و965 شخصا.

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