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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العباني: مدينة ترهونة الليبية ظلت عبر التاريخ عقبة أمام الغزاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الدكتور محمد العباني، أستاذ الاقتصاد والقانون الدولي والبرلماني الليبي: إن "مدينة ترهونة كانت عبر التاريخ عقبة أمام الغزاة، باعتبارها خط الدفاع الأخير لحماية طرابلس".
ونقل موفع "العين الإخبارية" عن العباني أن "ترهونة بوابة طرابلس فلا يطيب المقام لأحد في العاصمة ما لم يضمن ولاء التراهين".
وتابع: أن المدينة تضم 63 قبيلة لهم وجود في كل المناطق الجغرافية المكونة للدولة الليبية، ولا توجد مدينة تخلو من التراهين الذين يساهمون بخمس المكون الديموجرافي الليبي".
واستنكر العباني محاولات المليشيات وحكومة الوفاق فرض حصار على المدينة أو تجويعها، معتبرا أن تلك الممارسات لن تثني رجال ترهونة عن الاستمرار في دعم الجيش الليبي، وعمليته العسكرية لتطهير طرابلس، والتي بدأها منذ أبريل/نيسان 2019.
وخاطب المليشيات قائلا: "التراهين واستقبلوكم ومكنوكم من التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات بما استقبلوا به العثمانيين والطليان قبلكم، إنهم التراهين اللواء التاسع، القوات المسلحة العربية الليبية، فلا أسف عليكم، فقد أكرمناكم بما يستحق الغزاة ولدينا المزيد"
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