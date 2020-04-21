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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3186 حالة في المغرب.
وقالت الوزارة المغربية إنه تم رصد حالة وفاة واحدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 144 حالة؛ بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.
وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
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