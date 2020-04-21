شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة عبد الرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا الأسبق لأول حكومة انتقالية بعد 2011 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت وسائل إعلام ليبية وفاة الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبى الأسبق، اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

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وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011، وتخرج فى جامعة طرابلس وحصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية عام 1973، وانضم لجامعة ألاباما كأستاذ مساعد فى الهندسة الكهربائية فى عام 1985، ثم صار أستاذا فى عام 1996، وقد عمل أستاذا فى جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفى الجامعة الأمريكية فى مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل فى معهد البترول فى الإمارات العربية المتحدة.

وشغل الكيب العديد من المناصب من بينها منصب عضو في مجلس إدارة العربية للعلوم والتكنولوجيا 2001-2007، وعضو في البنك الإسلامي للتنمية، وعضو في المجلس الاستشاري بالمعهد الكوري للمهندسين الكهربائية، وجمعية هندسة كهربائية، واستشاري بمجلس إدارة المجلة الدولية للابتكارات في نظم الطاقة والطاقة.