- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة عبد الرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا الأسبق لأول حكومة انتقالية بعد 2011 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت وسائل إعلام ليبية وفاة الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبى الأسبق، اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.
وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد فبراير 2011، وتخرج فى جامعة طرابلس وحصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية عام 1973، وانضم لجامعة ألاباما كأستاذ مساعد فى الهندسة الكهربائية فى عام 1985، ثم صار أستاذا فى عام 1996، وقد عمل أستاذا فى جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفى الجامعة الأمريكية فى مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل فى معهد البترول فى الإمارات العربية المتحدة.
وشغل الكيب العديد من المناصب من بينها منصب عضو في مجلس إدارة العربية للعلوم والتكنولوجيا 2001-2007، وعضو في البنك الإسلامي للتنمية، وعضو في المجلس الاستشاري بالمعهد الكوري للمهندسين الكهربائية، وجمعية هندسة كهربائية، واستشاري بمجلس إدارة المجلة الدولية للابتكارات في نظم الطاقة والطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة عبد الرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا الأسبق لأول حكومة انتقالية بعد 2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.