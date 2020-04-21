قوات حرس الحدود توجه ضربات قاصمة لعناصر إجرامية تستهدف الأمن القومي

واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها للعناصر الإجرامية التي تستهدف الأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، بياناً جاء فيه أن قوات حرس الحدود تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات، "حيث تم اكتشاف وتدمير عدد (10) فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط (7) بندقية قناصة و(6) بندقية آلية و(2) رشاش و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدس عيار 9 مللى فضلًا عن مايزيد عن (300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة ."

وأضاف البيان أنه "تم ضبط (4,5) طن لجوهر الحشيش المخدر و(3,5) مليون قرص من المواد المخدرة و(54) طنا لنبات البانجو، و(46) كيلو من مادة الأفيون المخدر."

وتابع: "كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتى تمكنت من اكتشاف وتدمير( 100 ) مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فدانًا، و(866 ) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فدانًا، و(2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط (9) مصانع حشيش تحتوى على (7) مكابس لخام الحشيش ."

Advertisements

وأضاف البيان أنه "تم ضبط أربعة عشر هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و(880) جهازًا تستخدمها العناصر الإجرامية فى تتبع خط سير المركبات، وضبط (56) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من (71) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و(77) كيلو جرام من المشغولات الفضية، و(228) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط ( 122) ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية ."

وتابع: "وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود فى القبض على (300) فرد من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (4710) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ."

واختتم المتحدث العسكري البيان بقالول أن ذلك يأتي "استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود فى تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات أحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر ."