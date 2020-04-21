وزارة الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، وبذلك يستقر عدد الحالات على 677، كما لا يزال عدد حالات الوفاة مستقرا على 21، مبينة أن عدد الفحوصات التي إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية هي 487 للمقيمين، و8 لوافدين عند وصولهم.

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