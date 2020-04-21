الحريري: وقوف البعض ضد قانون العفو موقف غير اخلاقي وسيرتد على أصحابه

أوضح رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "منذ اللحظة الاولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء. اما وقوف البعض ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة او ظنا انه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته وجميع ​الطوائف​ فهو موقف غير اخلاقي وغير انساني وسيرتد على أصحابه".

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