باسيل دعا لتحديد موقف لبنان من النزوح: بعض القروض هدفها ابقاء النازحين بلبنان

طالب رئيس تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جبران باسيل​ بموقف لبناني رسمي بموضوع ​النازحين​ السوريّين أثناء مناقشة البند المتعلّق بتقديم قرض لمساعدة النازحين، مؤكّداً أنّ الأولويّة اليوم هي لمساعدة اللبنانيّين.

وشدد باسيل على أن "هدف بعض ​القروض​ دعم النازحين لابقائهم في لبنان ويجب تحديد ال​سياسة​ بالنسبة للاقتراض وموقف لبنان من موضوع ​النزوح​".

وسأل:" هل نكمل ب​السياسة​ المتبعة في موضوع النزوح الذي كبدنا حتى الان 43 مليار ​دولار​؟".