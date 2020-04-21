طالب رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بموقف لبناني رسمي بموضوع النازحين السوريّين أثناء مناقشة البند المتعلّق بتقديم قرض لمساعدة النازحين، مؤكّداً أنّ الأولويّة اليوم هي لمساعدة اللبنانيّين.
وشدد باسيل على أن "هدف بعض القروض دعم النازحين لابقائهم في لبنان ويجب تحديد السياسة بالنسبة للاقتراض وموقف لبنان من موضوع النزوح".
وسأل:" هل نكمل بالسياسة المتبعة في موضوع النزوح الذي كبدنا حتى الان 43 مليار دولار؟".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل دعا لتحديد موقف لبنان من النزوح: بعض القروض هدفها ابقاء النازحين بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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