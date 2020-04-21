السفارة السورية بلبنان تعلن عن مساعدة الراغبين بالعودة إلى وطنهم

أعلنت ​السفارة السورية​ عن تقديم ​مساعدات​ لمواطنيها المقيمين في ​لبنان​ والراغبين بالعودة الى أرض الوطن، تنفيذا لقرارات ​الحكومة​ لاجراءات التصدي ل​فيروس كورونا​، المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذي يواجهون صعوبة بالعودة إلى ارض الوطن.

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