النشرة:مواطن حاول إحراق أحد المصارف في بدنايل لعدم اعطاء أمواله الخاصة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن مواطنا ألقى مادة ​البنزين​ على مبنى أحد المصارف في ​بدنايل​ محاولاً احراقه، لعدم اعطاء أمواله الخاصة فتدخلت ​القوى الأمنية​ ومنعته من احراق المصرف.

تشير المعلومات الى ان المصرف أعطاه جزءا من أمواله لإرضائه.