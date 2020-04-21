النشرة:مواطن حاول إحراق أحد المصارف في بدنايل لعدم اعطاء أمواله الخاصة

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن مواطنا ألقى مادة البنزين على مبنى أحد المصارف في بدنايل محاولاً احراقه، لعدم اعطاء أمواله الخاصة فتدخلت القوى الأمنية ومنعته من احراق المصرف.
تشير المعلومات الى ان المصرف أعطاه جزءا من أمواله لإرضائه.
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