طليس طالب الحكومة باعادة النظر في آلية توزيع المساعدات للسائقين العموميين وتسليمها فورا

طالب رئيس اتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ ​بسام طليس​، في بيان، ​الحكومة​ بـ"اعادة النظر في آلية توزيع المساعدات للسائقين العموميين ووضع المعايير التي لم يعرف منها شيء حتى الآن، في ظل استمرار جائحة "​كورونا​" وضرورة التزام توجيهات ​وزارة الصحة​، وحيث ان ​السائقين العموميين​ كما ​الشعب اللبناني​ التزموا قرار التعبئة العامة، وحيث ان هذا الامر ترتب عليه الكثير من المعاناة الاجتماعية والمعيشية، وحيث ان القرارات الصادرة عن الحكومة ولا سيما الوزارات المعنية منها اخذت طريقها الى التنفيذ وحيث ان السائقين العموميين كانوا وما زالوا في طليعة الملتزمين لهذه الاجراءات".



واستغرب "التأخير في تسليم المساعدات للسائقين، علما اننا ومن اللحظة الاولى ابلغنا دولة رئيس الحكومة والمعنيين ان اللوائح الرسمية القانونية لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، ولسنا من يحدد او يختار الاسماء المستحقة"، لافتا الى ان "سائقي الفانات والاوتوبيسات ضاقوا ذرعا بالاجراءات المتخذة في حقهم ومنعهم من العمل أسوة بزملائهم".

وطالب رئيس الحكومة بـ"الايعاز الى من يلزم من الوزراء والجهات المعنية بالبدء الفوري بتسليم المساعدات للسائقين والسماح لسائقي الفانات والاوتوبيسات بالعمل بالشروط التي فرضت على سائقي السيارات السياحية العمومية"، داعيا "الزملاء رؤساء الاتحادات والنقابات الى اجتماع و​مؤتمر​ صحافي عند العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس 23/4/2020 في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ لاعلان الموقف النهائي والحاسم من موضوع المساعدات والسماح لسائقي الفانات والاوتوبيسات بالعمل".

