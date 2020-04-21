حواط: لسنا ضد قانون العفو العام بل ضد طريقة طرحه

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب زياد حواط في تصريح من قصر الأونيسكو انه "لسنا ضد قانون العفو العام بل ضد طريقة طرح العفو"، سائلا "لماذا لليوم ليس لدينا سجونا؟ ولماذا التأخير في اصدار الاحكام؟". وقال: "هذا يبرر عدم موافقتنا على العفو".
وشدد على انه "نحن مع التشدد في اتخاذ الاحكام"، داعيا إلى "امضاء التشكيلات القضائية ووضع خطة لتطوير السجون".
من جهة أخرى، أكد انه "نحن ضد اي وجود مسلح غير شرعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أوضح ان العناصر المدنية الموجودة في الخارج هي عناصر استقصاء ومعلومات ونحن سنتحرى عنه".
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