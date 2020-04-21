حواط: لسنا ضد قانون العفو العام بل ضد طريقة طرحه

أكد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​زياد حواط​ في تصريح من ​قصر الأونيسكو​ انه "لسنا ضد قانون ​العفو العام​ بل ضد طريقة طرح العفو"، سائلا "لماذا لليوم ليس لدينا سجونا؟ ولماذا التأخير في اصدار الاحكام؟". وقال: "هذا يبرر عدم موافقتنا على العفو".

وشدد على انه "نحن مع التشدد في اتخاذ الاحكام"، داعيا إلى "امضاء ​التشكيلات القضائية​ ووضع خطة لتطوير السجون".

من جهة أخرى، أكد انه "نحن ضد اي وجود مسلح غير شرعي، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أوضح ان العناصر المدنية الموجودة في الخارج هي عناصر استقصاء ومعلومات ونحن سنتحرى عنه".