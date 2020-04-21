مزارعو التبغ والتنباك جنوبا استنكروا كلام وهاب عن دور الريجي وتقديماتها

استنكرت نقابة ​مزارعي التبغ​ والتنباك في ​الجنوب​ كلاما للوزير السابق ​وئام وهاب​ عن دور ادارة حصر التبغ والتنباك ال​لبنان​ية ( ​الريجي​) وعملها وتقديماتها، وقالت: "كنا نتمنى على وهاب عدم زج مؤسسة وطنية عريقة في بازارات سياسية ما يؤثر على عملها وتقديماتها، لقد فاته الدور الذي تضطلع به ادارة الحصر في دعم ​المزارعين​ وشراء محاصيلهم وتنمية بيئتهم الزراعية، وفاته أن الذي كان يمثل صلة الوصل وشريان ​الحياة​ والربط الاقتصادي بالوطن ايام الاحتلال والشريط الحدودي وابقاء ربط دورتهم الاقتصادية بوطنهم لبنان، في ما كان يسمى الشريط وكانت احدى عوامل الصمود و​المقاومة​ هي ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية".



أضاف البيان: "ما كان هذا الشيء ليتم لولا رعاية ابوية ووطنية مباشرة من اعلى المراجع الرسمية اللبنانية الشريفة والتزام قضايا الناس التي ضحت وقدمت الغالي والنفيس في سبيل تحرير الارض وكرامة الوطن وكذلك وجود ادارة لا يرقى لعملها الشك في حسن العمل الدؤوب في تطوير مسالك العمل والتقنيات الصناعية ورفد الميزانية العامة بمئات ملايين الدولارات ويرئس هذه الادارة وبكل جدارة المهندس ​ناصيف سقلاوي​ ومجموعة ادارية مختصة وناجحة".

واستنكر "أي تهجم او كلام يلقى جزافا على مؤسسات ما زالت تعمل كخلية نحل في زمن القحط والضياع لا سيما ادارة حصر التبغ والتنباك وامثالها من المؤسسات الناجحة ونهيب بالسياسيين والصحافيين اعتماد الدقة في مقاربة القضايا المعيشية والتي لها انعكاس على مصالح الناس ومعيشتهم، وكأننا ينقصنا في هذا البلد المثخن بالجراح، المزيد من المشاكل والارباكات الجانبية التي لا تغني ولا تسمن وسيبقى مزارعو التبغ والادارة والشرفاء الذين حفظوا هذا القطاع المنتج والمربح هم السياج الذي يحفظ هذه المؤسسة الغراء. الا اذا كان للبعض اهداف لا نعلمها في الحاق المؤسسات الواحدة تلو الاخرى بالتفليسة التي يعدون الناس بها وبيع المؤسسات".

وختم: "اخيرا فليراجع هؤلاء حساباتهم فما هكذا تورد الإبل".

