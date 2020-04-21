ابي رميا: قانون مكافحة الفساد اهم القوانين المنتظرة وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "من اهم القوانين المنتظرة شعبياً وسياسيًا التي صوتنا عليها في الجلسة الصباحية، هو ‏"قانون ​مكافحة الفساد​ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". ‏والآن تبقى العبرة في التنفيذ السريع لهذا القانون وتحصين استقلالية أعضاء هذه الهيئة. ‏خطوة أساسية ومحورية".

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