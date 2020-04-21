مرتضى خلال جلسة مجلس النواب: وضعنا خطة طوارئ غذائية ونحن في مرحلة صعبة

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" أن ​مجلس النواب​ أقرّ مشروع قانون يتعلق بإستبدال عبارة معوقين بعبارة "ذوي الإحتياجات الإضافية" وليس الخاصة، وفقا لتعديل النائب ​بولا يعقوبيان​، كما أقرّ مشروع قانون إستبدال إسم قرية عين ​القبة​ ودير سمعان، ليصبح عين القبة ​قضاء المتن​ ​محافظ​ جبل ​لبنان​، وإستبدال اسم قرية شيرحيرين في عكار، بإسم قرية شيرحميرين.

كما أخذ مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاقية قرض مع ​صندوق النقد الدولي​ للتنمية الزراعية لتمويل مشروع الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي بقيمة 4 ملايين ​دولار​، ناقشا كبيرا، حيث إعتبر البعض أنه يتعلق بدعم ​القطاع الزراعي​.

وأشار وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ الى "أننا وضعنا خطة طوارئ غذائية ونحن في مرحلة صعبة، وهذا القرض يستهدف 2400 مربي أبقار و1600 مربي أغنام ويحسن الجودة، لأن إنتاج ​الحليب​ ضعيف".

إلا أن النائب ​جبران باسيل​ اعترض على هذا المشروع، معتبرا أن "هذه ​القروض​ هي لمساعدة ​النازحين السوريين​ وإبقائهم في لبنان".

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وبعد المناقشة، اقترح رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ سحب المشروع والتفاوض لتحديد آلية الصرف لدرسه فأعيد المشروع الى الحكومة.

من جهته، لفت رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ الى أزمة النقد و​الوضع المالي​، داعيا الحكومة "للإنكباب على الخطة المالية والاقتصادية"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نبقي الأمور عالقة"، متمنيا على دياب والوزراء أن يتم التعاون لانجاز الخطة بأسرع وقت ممكن".

وخلال مناقشة القانون المتعلق بإيجاز للحكومة بإنشاء نفق ​بيروت​ البقاع على طريقة الـBOT، اعترضت يعقوبيان على ما جاء في الأسباب الموجبة، وأشارت الى أن ما جاء هو توبيخ للمجلس النيابي".

فرد بري قائلا: "هذا الأسلوب هو أسلوب المستشارين و​المجلس النيابي​ هو صاحب الصلاحية المطلقة، والكلام الوارد في الأسباب بعدما تلته يعقوبيان، لا يساعد على التعاون. يشطب هذا الكلام من المحضر، وكل كلمة تلحق أي أذى تصريحا أو تلميحا للمجلس النيابي".