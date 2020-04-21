بري: البعض يتهمون المجلس النيابي بالتقصير والكل يعرف منذ متى كانت مقررة هذه الجلسة وكيف تعطلت

أسف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "هناك بعض الزملاء يتهمون المجلس بالتقصير، مؤكدا أن "المجلس يقوم بواجباته واكثر والكل يعرف منذ متى كانت مقررة هذه الجلسة وكيف تعطلت"، مشيرا الى أن "هيئة المكتب وضعت كل المشاريع واقتراحات القوانين على جدول الاعمال. وللاسف ان هناك بعض الزملاء يصدق ما يقال عن دور المجلس فالمجلس يقوم بدوره واكثر تشريعيا ورقابيا مهما قالوا وسيقولون".

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