شريم: نفق بيروت البقاع صاربعهدة الحكومة ونعدكم إنجازه بأقصى سرعة

أشارت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "مع التصديق على القانون المتعلق بالإجازة للحكومة على طريقة ال BOT او الشراكة الخاصة، بإنشاء نفق ​بيروت​ -البقاع اصبح الموضوع بعهدة حكومتنا ونعدكم باننا سنسير به باقصى سرعة خصوصا وانه لا يحمّل ​الدولة​ اي عبء مادي ويضع حدا للمأساة التي يعيشها ​اللبنانيون​ على ​طريق ضهر البيدر​".

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