عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة ​خالد الحجيري​ (مواليد 2004، لبنانية)، التي بتاريخ 19/04/2020، غادرت منزل ذويها في محلة وراء رأس السرج-عرسال إلى جهة مجهولة ولم تَعُد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230036/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة القاصر المفقودة فاطمة خالد الحجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.