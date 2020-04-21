النشرة: مجلس النواب أقر القانون الرامي لمكافحة الفساد في القطاع العام

أفادت مراسلة "الخليج 365" أن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة السادسة من قانون تحويل سلاسل رواتب القضاة، كما أقرّ تنظيم ممارسة مهنة الكايروبراكتيك في لبنان بمادة وحيدة، وأكد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي أن "هذا الإقتراح أشبع درسا".
كما أقرّ المجلس بمادة وحيدة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد الذي كان أعاده رئيس الجمهورية ميشال عون. واقترحت النائبة بولا يعقوبيان أن يصار الى إنتخاب محامي وخبير محاسبة في هذه الهيئة بدل أن يتم تعيينهم، الا أن هذا الاقتراح سقط.
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