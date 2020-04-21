ضو استقبل وفداً من حزب الله وضعه في أجواء خطته لمواجهة خطر تفشي كورونا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان وفدا من المنطقة الثانية في "​حزب الله​"، زار ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، في مكتبه في ​سرايا صيدا​، ضم مسؤول العمل البلدي علي الزين، مسؤول اللجنة الامنية حسين العبدالله، حيث وضع الوفد المحافظ ضو، في اجواء خطة الحزب لمواجهة خطر تفشي عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد والتجهيزات والامكانات والقدرات المتاحه لديه، والتي وضعت بتصرف ​البلديات​ اضافة الى الجهوزية الميدانية على الارض.

واثر اللقاء قال الزين "وضعنا المحافظ ضو في اجواء الخطة والاطقم الطبية العاملة واماكن العزل التي أنشأت ومراكز العزل الاحتياطي التي ستقام في المرحلة الثانية والمناطق الموجودة فيها، كما وضعناه في اجواء المناورة التي قمنا بها والمناورة التي ستقام قريبا والتي ستشمل معظم البلديات في كيفية التعامل مع الوباء"، مشيرا الى ان المحافظ ضو "ابدى اعجابه وتعاونه مع هذه الخطة."