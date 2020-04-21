مصلحة الليطاني أودعت المعنيين تقريرا بخرائط تظهر رفع التعديات عن مشروع ري راس العين

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان أنها "أودعت وزارتي الداخلية و​البيئة​ و​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الجنوب​ و​الأجهزة الأمنية​ المختصة تقريرا معززا بالخرائط يظهر رفع المصلحة كامل التعديات عن برك ومنشآت مشروع ري راس العين التابعة للمصلحة. وطلبت تكليف من يلزم بتأمين الحماية والمؤازرة الأمنية المستمرة عند اللزوم للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لحماية برك ومنشآت مشروع ري راس العين التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والواقعة ضمن نطاق واحكام قانون انشاء محمية ​شاطئ صور​ الطبيعية والمدرجة على قائمة الجرد العام للأبنية و​الآثار​ التاريخية وذلك لمنع استحداث أي تعديات جديدة او إعادة تعد سابق خاصة في ظل المحاولات المستمرة لانتهاك الأملاك العامة من قبل عدد من السكان المجاورين، وأشارت المصلحة انها قامت تسييج الجزء من العقار رقم 68 والذي يشكل حرما للبرك والاقنية الرئيسية والجنوبية وبالتالي تكون كامل المساحة المحررة بما فيها الاستملاك والبرك والانشاءات هي 12.800 متر مربع، من ضمنها مساحة 8500 متر مربع مخصصة للتجارب الزراعية للمشروع وتعزيز الممارسات الزراعية السليمة لا سيما لجهة التخفيف من الأسمدة والمبيدات وتأمين مقتضيات الامن الغذائي".

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