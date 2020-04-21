قبلان يدعو لاستهلال شهر رمضان غروب يوم الخميس

دعا رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المؤمنين إلى التماس هلال ​شهر رمضان​ المبارك غروب يوم الخميس الموافق في 23/4/ 2020م.وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل ​لبنان​ والخارج على الأرقام التالية: 457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01 . إضغط للمزيد

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