بو عاصي: نفضل جمع اقتراحي قانوني العفو ودرسهما في لجنة الإدارة والعدل

لفت عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​بيار بو عاصي​ في تصريح من ​قصر الأونيسكو​ إلى ان "تموضع ​التيار الوطني الحر​ ملك "التيار" بموضوع قانون ​العفو العام​ ونحن امام اقتراحي قانوني عفو بصفة العجلة المكررة ونفضل جمعهما ودرسهما في ​لجنة الإدارة والعدل​".

من جهة أخرى، شدد على انه "نحن مع تشريع زراعة القنب للمستلزمات الطبية وكنا أول من دفع في هذا الاتجاه"، مؤكدا ان "هذا موضوع مهم ودقيق".

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