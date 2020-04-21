لفت عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب بيار بو عاصي في تصريح من قصر الأونيسكو إلى ان "تموضع التيار الوطني الحر ملك "التيار" بموضوع قانون العفو العام ونحن امام اقتراحي قانوني عفو بصفة العجلة المكررة ونفضل جمعهما ودرسهما في لجنة الإدارة والعدل".
من جهة أخرى، شدد على انه "نحن مع تشريع زراعة القنب للمستلزمات الطبية وكنا أول من دفع في هذا الاتجاه"، مؤكدا ان "هذا موضوع مهم ودقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: نفضل جمع اقتراحي قانوني العفو ودرسهما في لجنة الإدارة والعدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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