الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

لفت ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة الى إن "عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كورونا".

ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات ​السياحة​ والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة ​فيروس كورونا​ في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة.

واعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين إن "كورونا يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل".