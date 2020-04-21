الصحة الاسبانية: 430 وفاة بفيروس كورونا المستجد

أحصت وزارة الصحة في اسبانيا 430 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، في ارتفاع طفيف مقارنة مع 399 وفاة سجلت يوم الاثنين 20 نيسان 2020.
وأوضحت وزارة الصحة في اسبانيا أن الطاقم الطبي الذي عانى من نقص شديد في تجهيزات الوقاية وخصوصا عند بدء انتشار الفيروس، متضرر بشدة مع إصابة 31 ألفا و788 شخصا.
هذا وبلغت حصيلة الوفيات الاجمالية 21 الفا و282 في اسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم، وحيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 204 آلاف.
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