هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​ أن "سائق ​سيارة​ تابعة ل​منظمة الصحة العالمية​، قتل بهجوم في ​ميانمار​ أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص ​فيروس كورونا​".

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

وأضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما ل​وزارة الصحة​ و​الرياضة​" في ميانمار".

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من ​الجيش​ الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.