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هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

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أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​ أن "سائق ​سيارة​ تابعة ل​منظمة الصحة العالمية​، قتل بهجوم في ​ميانمار​ أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص ​فيروس ​".

وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.

وأضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما ل​وزارة الصحة​ و​​" في ميانمار".

ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من ​الجيش​ الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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