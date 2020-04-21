هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن "سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا".
وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.
وأضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض كوفيد-19 دعما لوزارة الصحة والرياضة" في ميانمار".
ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا الاتهامات.
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