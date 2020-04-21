نيويورك تايمز: الوفيات في إسطنبول تؤكد تفشي كورونا بشكل أكبر مما تعلن تركيا

كشفت صحيفة "​نيويورك تايمز​"، إن عدد الوفيات في مدينة ​إسطنبول​ يشير إلى أن تفشي الوباء أكبر مما تعترف به ​تركيا​.

وذكرت الصحيفة أن تركيا تجاوزت ​الصين​ في عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​، بعد وصلت إلى أكثر من 90 ألف حالة أمس الأحد، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2140 على الأقل، وفقا لأرقام حكومية رسمية إلا أن معدل الوفيات الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن البيانات التي جمعتها من سجلات الوفيات في إسطنبول تشير إلى أن تركيا تواجه خسائر أكبر بكثير للغاية من الوباء أكثر من الأرقام المعلنة ومما تشير البيانات. وسجلت المدينة حوالي 2100 وفاة أكثر من المتوقع منذ التاسع من آذار وحتى 12 نيسان، بناء على المعدلات الأسبوعية من العامين الأخيرين، وهو أعلى بكثير مما سجله المسئولون في كل تركيا خلال هذا الوقت.