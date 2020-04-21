عدد وفيات كورونا في بلجيكا يناهز الستة آلاف حالة

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بروكسل: أعلنت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة العامة ومجلس الأمن القومي في بلجيكا أن عدد الوفيات في البلاد جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد19" بات يناهز الستة آلاف وبلغ 5998 حالة.

أوضحت خلية إدارة الأزمة في تقييمها اليومي أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 170 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 106 في مقاطعة الفلاندرز، و36 في مقاطعة والونيا، و28 في بروكسل.. وتوفي ما مجموعه 5998 شخصًا بسبب الفيروس منذ بداية تفشي الوباء.

وتم تسجيل 172 حالة دخول للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعني أن العد لم يتم تجاوز حاجز الـ 200 لأيام عدة..وبلغ العدد لإجمالي للإصابات 40956 حالة في عموم بلجيكا.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في بلجيكا

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