5642 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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موسكو: أعلنت روسيا اليوم تسجيل 5642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت اللجنة الروسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا - في بيان لها - بأن إجمالي عدد الإصابات في عموم روسيا بلغ 52763 إضافة إلى 456 حالة وفاة.. بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 3873 وأكثر من 700 مصاب حالتهم حرجة.

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