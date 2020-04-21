حصيلة وفيات كورونا في العالم بلغت 170 ألفاً

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واشنطن: في مواجهة "العدو الخفيّ" المتمثل بفيروس كورونا المستجدّ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن "تعليق موقت" للهجرة إلى الولايات المتحدة من أجل "حماية وظائف" الأميركيين واقتصاد البلاد، الأكثر تضرراً بالوباء العالمي الذي اودى بـ170 الف شخص.

كتب ترمب في تغريدة "في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة موقتاً إلى الولايات المتحدة!".

وأودى كورونا المستجدّ الذي يصفه ترامب بـ"العدوّ الخفيّ" بأكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة حيث تمّ تسجيل قرابة 766660 إصابة وقد خسر 22 مليون أميركي عملهم بسبب الوباء.

ومنذ ظهروه في ديسمبر في وسط الصين، أودى وباء كوفيد-19 بـ170 الف شخص في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس صباح الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسمية. وتمكنت الصين من احتواء المرض الذي ضرب بعدها أوروبا حيث سُجّل ثلثا وفيات العالم وحالياً الولايات المتحدة.

سيارات أقل ونفط أكثر

لم يعطِ الرئيس المرشحّ لانتخابه مجدداً في نوفمبر 2020 والذي يُعتبر الحدّ من الهجرة أحد الموضوعات البارزة في حملته، أي تفصيل عن الطريقة التي يعتزم عبرها تطبيق هذا الإجراء وكم ستكون مدّته. لكن قد يوقع مرسوماً في هذا المنحى اعتباراً من الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وفي مواجهة الوباء، فرض الرئيس منذ يناير، قيوداً على التنقلات من وإلى الصين قبل أن يمنع الرحلات بين الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية في منتصف مارس.

وبدا ترمب مذاك متحمساً لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في مواجهة الجهود المبذولة لمكافحة المرض وشجّع متظاهرين غاضبين ضد تدابير العزل في بعض الولايات.

يأتي إعلان ترمب بشأن الهجرة في وقت شهدت أسعار النفط انهياراً تاريخياً: فوصل سعر البرميل تسليم مايو إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، نتيجة لانخفاض شديد في الطلب واقتراب سعة تخزين المنشآت الأميركية من الامتلاء.

وسجل سعر برميل بسعة 159 ليتراً من الخام تسليم مايو في نيويورك -37,63 دولاراً، في انهيار ازدادت حدّته بسبب الانتهاء الوشيك لمهلة العقود الآجلة والذي دفع المستثمرين إلى التخلص من مخزونهم مهما كلف الأمر: وخسر النفط الأميركي تسليم الشهر المقبل كامل قيمته وبات المستثمرون يرغبون بالتخلص من مخزونهم بسبب عدم وجود خيار سوى ان يدفعوا من حسابهم الخاص لإيجاد شارٍ.

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عاودت أسعار الذهب الأسود الثلاثاء الارتفاع في الأسواق الآسيوية إلى ما فوق الصفر بقليل. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "المشكلة في هذا الوقت في العالم أن أحداً لا يقود سيارات"، مضيفاً "المصانع مغلقة والمتاجر مغلقة".

بعيدون عن الخروج من المأزق

يعيش ما لا يقلّ عن 4,5 مليارات شخص في 110 دول ومناطق اليوم قيد العزل أو هم مرغمون على الحدّ من تنقلاتهم لمحاولة وقف تفشي كوفيد-19، ما يوازي قرابة ستّ أشخاص من أصل كل عشرة (حوالى 58%).

إضافة إلى المأساة الإنسانية والصحية، يبدو أن الثمن الاقتصادي هائل في عالم معاصر يعيش على وقع مؤشرات النمو. ويفقد السكان المرغمون على عزل أنفسهم، صبرهم في ظل راحة نسبية في أوروبا لكن في الفقر والبؤس في قارات أخرى.

في أوروبا، بدأت دول عدة، أولها ألمانيا وتبعتها النمسا والنروج والدنمارك، بتخفيف اجراءات العزل مع الحفاظ على تدابير "التباعد الاجتماعي".

وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين إلى أن "المضي قدماً بسرعة سيكون خطأً، هذا ما يقلقني"، داعيةً إلى الحفاظ على الانضباط. وقالت "لا نزال في مستهل الوباء وبعيدين أيضاً عن الخروج من المأزق".

أُلغي مهرجان البيرة الشهير في ميونيخ الذي كان مقررا هذه السنة من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر وفق ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء. واعتبرت أن "المخاطر عالية جدا"، مع توقع مجيء أكثر من ستة ملايين زائر ثلثهم من الخارج ولا سيما آسيا.

وفي معظم الدول المعنية، تبقى المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والصالات الرياضية مغلقة، فضلاً عن منع الحفلات الموسيقية والمنافسات الرياضية التي عادة ما تشهد تجمعات كبيرة، حتى أواخر أغسطس. وستعيد المدارس والثانويات فتح أبوابها تدريجياً.

تستعد كذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، الدول الثلاث الأكثر تضرراً من الوباء في القارة الأوروبية، إلى اتخاذ أولى تدابير رفع العزل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. واتخذت فرنسا الاثنين خطوتها الأولى في اتجاه تخفيف القيود، فسمحت من جديد لكن ضمن شروط بزيارة نزلاء دور الرعاية للمسنين.

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