مسابقة رمضانية للطلاب الموهوبين خلال رمضان بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تنفذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة كبرى خلال شهر رمضان المبارك، للطلاب الموهوبين، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة ."رياض الاطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية"، وطلاب التربية الخاصة(فكرية- صم- دمج).

وأشار مرغنى، إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن أفضل صوت في تلاوة القرآن للمراحل الثلاث، على ألا يزيد الوقت عن 3 دقائق، وأفضل صوت في الإنشاد الديني والتواشيح للمراحل الثلاث، على ألا يزيد الوقت عن 4 دقائق، وأفضل طريقة للتعبير بالدعاء لمصر لطلاب التربية الفكرية والدمج، وأفضل رسم لفانوس رمضان لطلاب الصم وضعاف السمع على ورقة A4.

وأضاف مرغني، أن المسابقة، تتضمن أفضل خطيب يلقي خطبة عن الوحدة الوطنية، لا تزيد عن 4 دقائق للمراحل الثلاث، وسيجري تلقي الأعمال والفيديوهات عن طريق صفحات قسم الموهوبين بكل إدارة تعليمية، وتقيمها وإرسال الفائز بالمركز الأول على مستوى كل إدارة لكل مرحلة لإدارة الموهوبين بالمديرية في موعد أقصاه ١٦ من شهر رمضان المعظم لإعلان الفائزين على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة نهاية الشهر الكريم.