محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
أدى أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التحية للأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ما أشاد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بالجهود الكبيرة المبذولة منهم.
وشهدت الجلسة العامة تصفيقًا حادًّا لكل الطاقم الطبي وكذلك عمال النظافة الذين طالب رئيس البرلمان توجيه التحية إليهم؛ لقيامهم بجهود كبيرة في رفع المخلفات والقمامة.
وقال رئيس البرلمان إن الأطباء وكل الأطقم الطبية هم خط الدفاع الأول، ويبذلون جهودًا كبيرة في علاج المصابين والعناية بالمرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيق حاد.. البرلمان يقف تحيةً للأطقم الطبية وعمال النظافة لدورهم في مواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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