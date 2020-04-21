الداخلية تُزيل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بمديريات أمن "اسيوط، الشرقية، السويس، بني سويف، البحيرة، المنوفية" تأمين تنفيذ إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة ومباني وعقارات مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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