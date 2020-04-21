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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 194 حالة وفاة و1785 إصابة جديدة جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، الثلاثاء، تسجيل 194 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها 4598 حالة.
وسجلت السلطات 1785 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 143457 حالة.
وكانت ألمانيا قد سجلت، الإثنين، 1775 إصابة جديدة بكورونا، فيما كانت حالات الوفاة 110 حالات لترتفع إلى 4404 حالات.
وأعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة.
وقال شبان في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، مساء الأحد: "إن هذه القواعد ربما تستمر على مدار أشهر، وحتى مع وجود مصل، سيتعين علينا الانتباه مع بعضنا ولبعضنا".
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من رفع إجراءات الحجر الصحي التي يتم تنفيذها جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا توجد دولة آمنة من تفشي الفيروس.
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