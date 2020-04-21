ميشال موسى: ليس هناك عفو عمن قتل عسكرياً

شدد النائب ​ميشال موسى​، في حديث إذاعي على أنه "ليس هناك استثناءات لسارقي ​المال​ العام كما ليس هناك عفو عمن قتل عسكرياً اما الخلفيات فهي خلفيات انسانية للمسجونين الذين امضوا سنوات طويلة في ​السجن​"، مشيرا الى أنه "يمكن ادخال كل التعديلات على هذا الاقتراح وهو محاولة لفتح صفحة جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ".

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