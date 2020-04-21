رئاسة كوريا الجنوبية: لم نرصد أية علامات غير طبيعية تشير لتردي صحة كيم جونغ اون

أفاد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بأن سيول لم ترصد أية علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن الزعيم الشمالي ​كيم جونغ أون​ يواجه مشكلة صحية خطيرة.

يأتي هذا استجابة لبعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه ل​جراحة​، فقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن ​الولايات المتحدة​ تنظر في أخبار استخبارية تفيد بأن الزعيم الشمالي في "خطر شديد"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه.

ولفت المتحدث باسم البيت الأزرق كانغ من-سيوك في رسالة نصية للمراسلين نقلتها وكالة ​الانباء​ الكورية الجنوبية فيما يتعلق بهذه ​الأخبار​ "لا يمكننا تأكيد أي شيء ولم نلحظ أي أنشطة غير طبيعية في ​كوريا الشمالية​".