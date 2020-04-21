أفاد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بأن سيول لم ترصد أية علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون يواجه مشكلة صحية خطيرة.
يأتي هذا استجابة لبعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه لجراحة، فقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الولايات المتحدة تنظر في أخبار استخبارية تفيد بأن الزعيم الشمالي في "خطر شديد"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه.
ولفت المتحدث باسم البيت الأزرق كانغ من-سيوك في رسالة نصية للمراسلين نقلتها وكالة الانباء الكورية الجنوبية فيما يتعلق بهذه الأخبار "لا يمكننا تأكيد أي شيء ولم نلحظ أي أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة كوريا الجنوبية: لم نرصد أية علامات غير طبيعية تشير لتردي صحة كيم جونغ اون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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