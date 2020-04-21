شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا ... ترامب سيعلق الهجرة إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأمريكية.

وقال ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

وامتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

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يأتي ذلك فيما تجاوز عدد وفيات الفيروس في الولايات المتحدة 42 ألفا وفقا لإحصاء رويترز.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حيث سجلت أكثر من 780 ألف إصابة بزيادة 27 ألف حالة أمس الاثنين.

ويكاد الاقتصاد الأمريكي أن يتوقف بسبب الفيروس وتقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.