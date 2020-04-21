خواجة: يسجل لوزارة الصحة والحكومة النجاح بمواجهة "كورونا"

لفت النائب ​محمد خواجة​ لـ"الجمهورية" الى ان "​الحكومة​ تشكلت في ظروف صعبة ومعقّدة، ولا سيما على الصعيدين المالي والاقتصادي، وأتت جائحة "كورونا" لتزيد الأوضاع سوءاً"، لافتة الى انه "يُسجّل ل​وزارة الصحة​ والحكومة نجاح ملحوظ في مواجهة تلك الجائحة التي أرعبت العالم وهذا الأمر موضع إجماع عند اللبنانيين وتقدير ​منظمة الصحة العالمية​".

اضاف: "أما بخصوص ​الأزمة​ المالية الاقتصادية المتفاقمة، فيتوجب على الحكومة الإسراع في المعالجات الإنقاذية العملية، من خلال دعم الأسر الفقيرة التي تتزايد أعدادها يوماً بعد يوم؛ فحتى الآن لم تصل مساعدة الـ 400 ألف ليرة المقرّرة إلى محتاجيها"، لافتة الى أنه "مطلوب دعم القطاعات الإنتاجية لتأمين ديمومة عملها، والضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين بالعملة الوطنية وكذلك السعي الجدّي لتخفيف أعباء المديونية التي راكمتها السياسات المالية والاقتصادية السابقة، من دون المسّ بودائع اللبنانيين ومدخراتهم"، معتبرة أن "نقطة الإنطلاق تبدأ من إصلاح ​قطاع الكهرباء​، الذي استنزف مليارات الدولارات خلال العقود الماضية ورغم ذلك لا يزال ​اللبنانيون​ يعانون التقنين ودفع فاتورتين، إحداهما ل​مؤسسة الكهرباء​ والثانية لأصحاب المولدات".